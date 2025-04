Paul Anderson nació el 19 de noviembre de 1978 en Londres, Reino Unido. Luego de terminar estudios en su ciudad natal, trabajó por algunos años como revendedor y también fue aspirante a músico. Decidió dedicarse a la actuación a mediados de la década de los 2000. Estudió en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, para luego dar sus primeros pasos en el teatro.

Comenzó su carrera apareciendo en obras de su amigo el dramaturgo Gregory Burke. En 2005 debutó en la televisión interpretando un rol menor en la serie Doctor Who. Más tarde participó en Testigo silencioso (2007) y en Ashes to ashes (2008). También intervino en telecinta Frankie Howerd: rather you than me (2008)

En 2009, obtuvo su primer protagónico y primer papel en cine en la cinta The firm. Más tarde ese año, participó en Midsomer Murders (2009) e hizo algunas apariciones en Lewis (2008-11) Durante el 2010, intervino en el cortometraje The basement. Al año siguiente, pudo ser visto en The promise, miniserie histórica sobre una joven británica que viaja a Palestina para volver sobre los pasos de su abuelo, un soldado británico destinado allí en la década de 1940. Ese mismo año, interpretó al coronel Sebastian Moran en Sherlock Holmes: juego de sombras (2011).

Con posterioridad, intervino en Piggy, de Kieron Hawkes, Passion, de Brian De Palma y en la aclamada cinta de Gregory Burke 71. Uno de los momentos más grandes de su carrera llegó, en 2013, cuando fue elegido para interpretar a Arthur Shelby, en Peaky Blinders, la serie sobre una familia de gángsters y el ascenso de su jefe (interpretado por Cillian Murphy). Desde su estreno la serie fue todo un éxito, extendiéndose por siete temporadas. Otros actores de la serie fueron Tom Hardy, Finn Cole, Joe Cole, Sophie Rundle, Annabelle Wallis y Benjamin Zephaniah.

Después de estrenó de la serie, Anderson hizo numerosas apariciones en películas importantes, como In the heart of the sea y The revenant. También intervino en Hostiles, un western de Scott Cooper con Rosamund Pike, y compartió créditos con Ethan Hawke en 24 horas para sobrevivir. En 2019 protagonizó Tijuana Bible, de Jean-Charles Hue, la historia sobre un veterano de Irak en un camino de autodestrucción. En 2021 fue actor de voz en la serie The Prince.

El estilo de Paul Anderson se caracteriza por su capacidad para interpretar personajes sombríos, complejos y, a menudo, al límite de la moralidad. Su presencia en pantalla es imponente, y se destaca por su habilidad para expresar emociones intensas a través de su mirada y su postura corporal. Aunque ha interpretado diversos tipos de roles, es más conocido por sus papeles en dramas y thrillers.

A pesar de ser una figura pública, Paul Anderson mantiene una vida personal relativamente privada. Se sabe que está casado y que tiene hijos, pero en general, ha optado por no exponer demasiado su vida fuera de la pantalla. Aunque ha trabajado de manera constante en la industria del cine y la televisión, sigue siendo una figura en constante crecimiento. Con su carrera en ascenso, se espera que continúe asumiendo papeles desafiantes que le permitan explorar más facetas de su talento actoral.

Su capacidad para interpretar personajes profundos y complejos lo ha convertido en uno de los rostros más interesantes de la escena actoral británica en la actualidad.