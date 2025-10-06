Paul “Bonehead” Arthurs tiene cáncer

El guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs, integrante original de Oasis, anunció que hará una pausa en sus presentaciones para enfocarse en la siguiente etapa de su tratamiento contra el cáncer de próstata. Por esta razón, no podrá acompañar a la banda durante su gira por Seúl, Corea del Sur.

A través de un mensaje en Instagram publicado el 3 de octubre, Arthurs reveló que fue diagnosticado a principios de año con un problema oncológico en la próstata. A pesar del impacto inicial de la noticia, aseguró que ha respondido bien al tratamiento médico: “Lo que significó que pude ser parte de esta increíble gira”, escribió. El músico visitó México el pasado 12 y 13 de septiembre marcando un emotivo reencuentro con los fans después de 16 años.