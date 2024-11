La noticia ha generado un revuelo inesperado. Paul McCartney, conocido por su activismo en pro de los animales y su dieta vegetariana desde 1975, ha solicitado que se restrinja la venta de productos de origen animal durante su visita a México.

¿La razón? “No quiero oler chicharrones o arrachera”, ha declarado el artista, quien ha pedido que no se preparen alimentos de animales en el área desde la media cancha hacia el escenario, dejando solo ciertas zonas para la venta de estos productos en el foro.

Fue en el programa RG La Deportiva, de Monterrey, que se habló de las exigencias de parte del músico inglés, señalando que solicitó que no se elaboren alimentos de origen animal dentro del estadio. “Como es vegano le acaba de solicitar al Monterrey que por favor eviten elaborar alimentos provenientes de animales. No se pueden elaborar alimentos provenientes de animales en el estadio por instrucciones de Paul McCartney y dijo el señor Paul McCartney, ni chicharrones, ni las tortas de El Chino Arrieta. No pueden vender de la media cancha en adelante al escenario. El señor McCartney no quiere oler a chicharrones, ni a arrachera”, dijo uno de los conductores.

Pese a que las prohibiciones de Paul McCartney han generado controversia, algunos de sus seguidores reaccionaron de manera positiva.