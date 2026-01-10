Paul Mescal nació en Maynooth, una ciudad de Irlanda con población pequeña, que se encuentra muy cerca de Dublín. Es hijo de un profesor de secundaria y de una policía. Aunque en un inicio pensaba dedicar su vida al deporte, pues le interesaba convertirse en futbolista profesional, él abandonó los deportes luego de una lesión.

Su padre siempre quiso ser actor, aunque no pudo cumplir su sueño, por lo que alentó a Paul Mescal a seguir esos pasos y fue así como al terminar la secundaria, Mescal se decidió a estudiar actuación en el Trinity College de la Universidad de Dublín.

Una vez que se graduó, apareció en diversas obras de teatro y en 2020 protagonizó la miniserie Normal people, sobre un romance entre dos personas que es itinerante y que acompaña diversos momentos de sus vidas. Esa serie le mereció una nominación a los Primetime Emmy Awards de 2020 como mejor actor de miniserie o telefilme, y en 2023 fue nominado al Óscar en la categoría a mejor actor.

Brilla en el cine

En 2022 se mudó a la pantalla grande para protagonizar Aftersun, película ignorada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la categoría de mejor película, aunque no fue completamente, pues al menos Paul Mescal sí cuenta con una nominación como mejor actor. Además de este reconocimiento, el actor también estuvo nominado en los Premios de la Crítica Cinematográfica, los Bafta y los Globos de Oro por dicha cinta.

All of us strangers (2023) es otra de sus películas más destacadas, no solo por ser una conmovedora historia sobre un guionista cuyos recuerdos lo llevan a su infancia y a revivirla a pesar de que sus padres estén muertos sino porque compartió créditos con Andrew Scott.

En 2024 el actor protagonizó la película Gladiator 2 con el papel de Lucius Verus, nieto de Marcus Aurelius, antiguo emperador de Roma, quien es esclavizado y forzado a luchar como gladiador. Para interpretar al personaje, debió someterse a una estricta dieta y rutina de ejercicios, aunque explicó que buscaba ganar masa corporal en lugar de tonificar, ya que no quería parecer “un modelo de portada de revista”.

Este 2025, por dar vida a William Shakespeare en Hamnet, cinta dirigida por Chloé Zhao, ha sido nominado a los premios de la industria como mejor actor, e incluso se espera su nominación al Óscar.

Vida sentimental

Paul Mescal tenía una relación romántica con la cantante Phoebe Bridgers, una de las compositoras más aclamadas actualmente. Su relación comenzó en 2020, en plena pandemia, luego de que ambos aceptaran que se seguían mutuamente en redes sociales y que les gustaba su trabajo. Con el tiempo, la pareja se dejó ver en eventos del espectáculo y redes sociales, incluso participaron juntos en la filmación de un video musical, confirmando su vínculo. Sin embargo, no están juntos desde 2022.

Actualmente se dice que Mescal tiene una relación sentimental con la cantante Gracie Abrams, ya que los han visto juntos —y hasta tomados de la mano— paseando por las calles de Londres, aunque es importante mencionar que ninguno ha confirmado el romance.

El actor es una de esas figuras del entretenimiento que inspira en cuanto a estilo, y los shorts son su sello distintivo. Ya sea paseando, en los descansos de una filmación o hasta asistiendo a un desfile de modas como invitado, Paul no teme a mostrar su trabajadas piernas en pantalones muy cortos que acompaña con calcetas blancas, tenis y en ciertas ocasiones hasta mocasines. Así es como ha impuesto moda.