Para Paul Stanley el reencuentro con Mario Bezares, quien fuera el mejor amigo de su padre, era inminente; pero para el público, el hecho de que haya sucedido durante las transmisiones de La casa de los famosos México y justo cuando el conductor se posicionaba como uno de los favoritos para ganar, fue más bien plan con maña.

Rumbo a la recta final del reality show, Stanley ingresó a la casa para dedicarle algunas palabras a los entonces finalistas, entre los que se encontraba Bezares. El momento fue uno de los más comentados en televisión y redes sociales, pues entre lágrimas, el hijo de Paco Stanley cerró uno de los capítulos más dolorosos de su vida y aseguró que estaba en paz con Mario.

Una vez que el reality show llegó a su fin, Paul y Bezares volvieron a verse, ahora en el programa Hoy y con ello los rumores de que el presentador habría sido obligado a llevar la fiesta en paz por intereses de la empresa resurgieron. Sin embargo, en un reciente encuentro con los medios, Stanley rompió el silencio y aclaró si esto es o no verdad.

“Nadie me obligó, estuve ahí porque yo quise”, dijo el también actor al canal de Eden Dorantes. “Nadie me obliga a hacer nada. Lo hice porque yo quise, por mi paz, lo hice por mi familia, por los suyos y porque año tras año iba a seguir siendo lo mismo y yo quiero que mi hija tenga otra vida”, agregó.

Aunque dejó claro que nada sanará el dolor que sigue sintiendo por la trágica muerte de su papá, Paul admitió que ahora puede ver la vida desde otro ángulo y prefiere recordarlo con amor y no desde el escándalo: “Estoy bien. Le agradezco a la vida que poco a poco me empieza a dar paz. Obviamente no voy a olvidar por lo que pasé y siempre voy a extrañar a mi papá. Pero tengo que darle un giro nuevo, porque tengo otras cosas porqué pensar”, expresó.

Asimismo, explicó que no tiene nada que perdonarle a “Mayito” y que este acercamiento le ha servido para sanarse y terminar con rencores que, quizás, jamás debió albergar en su corazón: “Lo único que estoy haciendo es dejar en paz todos estos sentimientos que para mí han sido difíciles, porque yo he crecido sin respuestas. Las únicas respuestas que he tenido han sido a partir de los medios, y algunos, no sé si ustedes, han hecho que crezca con resentimientos”.

Sobre los rumores que aseguran que Televisa ya tiene planeado juntarlos en la pantalla chica, Paul confesó que aún es muy pronto para pensar en ello, pero no se cerró a la idea de que esto pudiera ocurrir.