Paul Stanley reacciona a documental

“No tengo ni idea”. Así reaccionó Paul Stanley cuando fue cuestionado por la prensa sobre Testigos: la verdad tiene voz, el nuevo documental sobre la muerte de su padre, Paco Stanley, que recientemente llegó al streaming.

La producción de Juan Carlos Uribe, incluye declaraciones de algunas personas que vivieron de cerca lo sucedido durante la mañana del 7 de junio de 1999, cuando el conductor fue acribillado.

Aunque Paul, confesó que ni siquiera estaba enterado de la existencia de este proyecto; sí dejó claro que no está de acuerdo con que se siga lucrando con el nombre de su padre. “Mi papá ya está muerto desde hace mucho tiempo y las verdades o no verdades de la gente no lo van a revivir. Lo único que están haciendo es ganar dinero a costa de mi jefe”, dijo en declaraciones para Ventaneando.

Sobre si estaría dispuesto a tomar acciones legales contra el productor y su trabajo, el presentador de Hoy prefirió mantenerse neutral y esperar a ver el material antes de pronunciarse. “Ya que salga, opinamos”, señaló.

El documental ha llamado la atención porque su creador, quien es pareja de una excolaboradora de Stanley, asegura que podría aportar nuevos elementos sobre el asesinato de Paco, y hasta revelar quién habría estado detrás del crimen. Ante esa posibilidad, el conductor fue breve y se limitó a expresar: “Quien tenga que pagar, pues pagará sus culpas”.