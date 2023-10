¿Paul Stanley será papá junto a Joely Bernat?

Paul Stanley, famoso conductor del programa Hoy, fue tendencia en redes sociales, hace algunos días al surgir el rumor de que estaría por convertirse en padre, junto a su prometida, la también conductora Joely Bernat de quien se dijo estaba embarazada.

Para despejar las dudas y rumores, el conductor de televisión respondió a las preguntas de los reporteros, y finalmente aclaró la duda si se convertiría en padre en los próximos meses.

En una entrevista publicada por el reportero, Edén Dorantes, el ex integrante de La casa de los famosos finalmente rompió el silencio y compartió si era verdad lo que dijo el conductor Michelle Rubalcava sobre una próxima paternidad. “Yo no sé de dónde sacaron eso, porque todos mis amigos y mi familia preguntaron ‘¿que vas a ser papá?’. ¡Ay, cabrón! Soy la última (persona) en enterarme, que Jo no me ha dicho nada. Pero todavía no, el día que sea papá, bueno que vaya a ser papá con gusto se los voy a compartir”, declaró.

Aunque Paul desmintió la información que se regó como pólvora en esta semana, mencionó que la noticia puede surgir en cualquier momento. Stanley explicó que se encuentra en una gran etapa tanto en su vida personal como de su relación y su trabajo. “La verdad es que hace rato que no nos cuidamos, puede pasar en cualquier momento. Pueden ser gemelos. Acabo de cumplir 38 años, es un buen momento, estoy contento con mi relación y con mi trabajo. Entonces, cuando se dé”, mencionó.