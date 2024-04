Hace unos días salieron a la luz las primeras imágenes de ¿Quién lo mato?, serie de Prime Video que contará uno de los pasajes más oscuros de la farándula mexicana, el asesinato de Paco Stanley, y que estará protagonizada por Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez.

Dicho proyecto, cabe resaltar, no cuenta con la autorización de la familia del conductor, por lo que, en un principio, se dijo no podría ser transmitida sin incurrir en un delito. Sin embargo, a poco tiempo de su estreno, Paul Stanley, hijo de Paco, fue cuestionado al respecto.

A su salida de Televisa, y en un encuentro con varios medios de comunicación, el conductor de Hoy se dijo incómodo de tocar este tema, sobre todo porque ni a él ni a su familia les interesa hablar bien o mal de la serie. “No tengo comentarios. No sé ni qué decir, está de más hablar, la neta”, dijo en entrevista para Edén Dorantes.

A pesar de la negativa de dar cualquier tipo de declaración, Paul confirmó que, en un principio, la plataforma tuvo un primer acercamiento con él para obtener los permisos del uso de imagen de Paco e incluirlo en la producción; sin embargo, cuando se enteró que se basarían únicamente en la muerte de su padre, decidió dar marcha atrás. “Sí fueron ellos, pero no tengo conocimiento de nada”, agregó.

Lo que sí accedió a aclarar es que no está molesto con ninguno de los actores involucrados dentro del proyecto; incluso comprende que ellos solo están haciendo un trabajo y prefiere no tomarlo personal: “Es la chamba de cada quien, ¿por qué me va a molestar?”.

Sobre la posibilidad de tomar acciones legales por el uso indebido de la imagen, Paul no descartó que esto pudiera llegar a pasar, pero por ahora “es muy pronto todavía, ahorita no sé ni de qué se trata, hay que esperar, nada más”.

¿Qué pasó entre la familia Stanley y Prime Video?

Fue en enero del 2023 cuando se anunció que Prime Video estaba preparando un proyecto sobre el querido Paco Stanley, pero que esta solo hablaría de sus últimas 24 horas de vida, sin ser, necesariamente, una autobiografía.

Al enterarse de esto, la familia Stanley frenó las negociaciones que había sostenido por más de un año con la plataforma y retiró su consentimiento, según reveló el licenciado Guillermo Pous en una entrevista que concedió.

“Al final la familia, por las razones que ellos consideran y han hecho conocer a través de Paul Stanley, decidieron no contribuir con estas negociaciones y por su parte, insistieron en mencionar que no daban autorización para que se produjera”, señaló en ese entonces el abogado.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de ¿Quién lo mato?, lo que sí se sabe es que será una ficción basa en hechos reales, donde se recreará lo que pasó antes, durante y después de la muerte de Paco Stanley.