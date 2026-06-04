Paulina busca unirse a Timbiriche

Después de años de negativas, Paulina Rubio finalmente podría formar parte del próximo y esperado reencuentro de Timbiriche.

De acuerdo con personas cercanas a la agrupación, la “Chica Dorada” habría aceptado integrarse al proyecto, aunque con varias condiciones y considerándolo también una oportunidad para relanzar su carrera.

Durante años, Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Diego Schoening, Alix Bauer y Erik Rubín han encabezado exitosas giras de reencuentro; sin embargo, la ausencia de figuras clave como Paulina Rubio ha sido una constante.

Según las versiones difundidas, la cantante, que actualmente enfrenta una polémica por la custodia de su hijo, siempre había rechazado volver al grupo al considerar que su carrera como solista tenía mayor peso. No obstante, una fuente reveló a TVNotas que el panorama cambió. “Quieren que el próximo reencuentro sea digno de lo que la agrupación representó para millones de personas. Y la realidad es que Paulina estará aprovechando para retomar su carrera porque, la verdad, la última década no ha sido la mejor para ella en cuestión musical, y los escándalos por sus temas personales no le han ayudado mucho”, dijo un allegado a la famosa, quien además aseguró que Paulina se encuentra lista para repetir el reencuentro que tuvo con sus compañeros en 1999.