Paulina culmina una etapa

Con gran alegría y rodeada de sus seres queridos, la linda Paulina celebró la culminación de sus estudios de la licenciatura en Químico Farmacobiólogo, una meta que representa el resultado de años de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Para conmemorar esta importante etapa, familiares y amistades cercanas se reunieron en una agradable celebración en la que disfrutaron una deliciosa comida, emotivas felicitaciones y gratos momentos de convivencia. Entre sonrisas, abrazos y los mejores deseos para su futuro profesional, los invitados compartieron la felicidad de Paulina, quien agradeció las muestras de cariño y el apoyo recibido a lo largo de este camino