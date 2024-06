Para poder casarse y conocer a la familia de su novio, Paulina Goto no la tendrá fácil en España. Al menos así se verá en el filme Tu madre o la mía: guerra de suegras, la cual rodó el año pasado en Europa y se estrena este verano en salas comerciales del país ibérico, esperando fecha en México.

“Soy una chica que se va a casar y tengo una mamá y una familia que es muy distinta a la familia de mi futuro esposo, entonces, hay como todo este choque cultural también de México-España como las costumbres”, adelanta Goto.

Junto a Paulina (Veinteañera, divorciada y fantástica) se encuentran en el elenco Patricia Bernal (Firma aquí) y Saúl Lizaso (La dictadura perfecta), así como Carmina Barrios (30 monedas) y Salva Reina (La isla mínima).

“Claro que me identifiqué (con el personaje) sobre todo como mexicana viviendo en otro país definitivamente hay cosas, incluso palabras y maneras de expresarte que decían ellos y era de ‘¿eso qué significa?’. Creo que ahí hubo también como mucha carnita de donde agarrarnos para para construir el personaje y la dinámica”, apunta.

Goto se encuentra en esta ciudad para presentar oficialmente la comedia Entra en mi vida, donde interpreta a una chica que acaba de romper con su pareja y no va bien en el trabajo, por lo cual pretende convertirse en una influencer. Es dirigida por J. M. Cravioto (Olimpia y Corazonada) que llegará comercialmente a salas nacionales el próximo 18 de julio.

La cinta tiene la propuesta de simular que prácticamente toda es vista de una “cámara” de teléfono, algo que entusiasma a la actriz. “Explorar un formato nuevo me gustó muchísimo, fue algo que nunca había hecho y no nada más es como el formato vertical, no se crean van a ver tipo ‘La bruja de Blair’ de que se va a mover horrible, está con súper buena calidad”, apuntó.