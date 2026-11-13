Paulina Lavista exhibe retratos

La fotógrafa y columnista de El Universal, Paulina Lavista (Ciudad de México, 1945) llega al Museo de la Bolsa (MUBO) con una nueva exposición. Se trata de Presencias y podrá visitarse a partir de este fin de semana.

Paulina Lavista nació en el seno de una familia artística: su padre fue el compositor para cine Raúl Lavista y su madre fue Helen Lavista, quien se dedicó a la pintura. Creció escuchando a The Beatles, pero también a Debussy.

Formación

Estudió en una escuela bilingüe, modeló, pero su interés por estar del otro lado la llevó a su vocación: ser fotógrafa, pero también productora y documentalista.

Fuera de casa siguió estando en medio de la estimulante cultura mexicana: se casó con el escritor Salvador Elizondo, es contemporánea de Graciela Iturbide; fotografió a figuras como Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Francisco Toledo, Manuel Álvarez Bravo, Arnaldo Coen, Juan José Arreola, María Félix, Ofelia Medina, Rufino Tamayo, Gabriel García Márquez, Juan José Gurrola, Olga Breeskin, Lin May y Sasha Montenegro.

Precisamente en Presencias se exhibirán 30 retratos de destacadas figuras del arte, la literatura, el cine y la escena del espectáculo mexicana. “Una buena foto, como cualquier obra de arte, debe causar emoción. Si yo puedo transmitir esa emoción en mi fotografía, está bien lograda”, dijo Lavista el pasado mes de junio, sobre su meta como fotógrafa. “Presencias: Personajes de la Cultura de México” podrá visitarse a partir de este jueves 12 de noviembre, en Reforma 255, colonia Cuauhtémoc.