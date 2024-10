Paulina Mercado da detalles de su salud

Paulina Mercado ha sido muy disciplinada con sus terapias, que la han ayudado a recobrar la voz, según narró en una historia de Instagram, en la que reconoció que ya puede hablar mejor gracias a los ejercicios y a las recomendaciones médicas.

También contó que lo que más le ha costado trabajo es aceptar la pausa forzada que está enfrentando, debido a que es una mujer muy activa. Desde su casa, la presentadora grabó un video en el que reconoció que ya siente la mejoría en su salud.

“Les quiero contar algo. Estoy feliz, porque creo que hoy hablo mejor, creo que he mejorado día con día, yo sí creo que en 10 días voy a estar como nueva, no dejó de hacer mis terapias”, comentó al inicio del clip, sobre la posible fecha en la que reciba su alta médica.

Aunque es muy clara la evolución que ha tenido al enfocarse completamente en sus terapias, Paulina reconoció que lo que más trabajo le ha costado en la convalecencia es estar en casa. “Les quiero confesar algo, de pronto, esa pausa forzada me cuesta trabajo, yo soy una mujer muy inquieta, siempre estoy haciendo cosas, trabajando, estoy de arriba abajo y cuando la vida me pone en este lugar, me pongo a pensar, ¿Qué tengo qué aprender?”, se cuestionó la conductora.

Durante todo este tiempo de recuperación, Paulina Mercado ha tenido el tiempo de reflexionar y reconoció que, aunque ha sido difícil, sí puede ver las lecciones que le dejó esta situación. “En este momento les puedo decir que a ser más tolerante, a ser más paciente y a, de verdad, escuchar esta voz interna que tanto me tiene qué decir”, comentó en el video donde aparece en la terraza de su casa.

Además, ha podido explotar algunos de sus talentos ocultos, como su habilidad en la cocina, incluso compartió su receta de chips de camote, una preparación que realizó para Juan Soler quien, todos los días vuelve a casa a la hora de la comida.

En su visita a Sale el sol, explicó que, debido a que el tumor en el cuello era muy grande, al momento de extirparlo, lastimaron sus cuerdas vocales, por lo que la indicación del médico era no hablar fuerte.