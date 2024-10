Paulina Mercado enfrenta al cáncer

La conductora de televisión Paulina Mercado regresó al quirófano, tras haber superado en 2022 un tumor benigno en la cabeza. Esta vez, la famosa ha sido diagnosticada con cáncer en la garganta, por lo que le fue retirada la neoplasia (un crecimiento anormal de células que forma un tumor).

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, su colega fue intervenida el 30 de septiembre en un hospital al sur de la Ciudad de México.

El tumor fue descubierto a Paulina hace unas semanas durante un examen que se realiza anualmente para verificar su salud. En un chequeo óseo, los médicos notaron un bulto a la altura de su garganta.

La presentadora, quien es pareja del actor Juan Soler, relató en una entrevista que, al recibir la noticia de su doctora, se sorprendió, ya que no había notado la existencia de una bolita. “En un principio me daba terror decir la palabra cáncer, pero me metí a terapia, me metí a medicación”, explicó.

Mercado aún desconoce el tipo de cáncer que padece, pero mantiene la esperanza de que no sea uno de los más agresivos. Asimismo, compartió que, debido al tamaño del tumor, debe ser extirpado a través del cuello, en lugar de por la boca, como es común en casos similares.

A pesar de la situación, expresó su positivismo respecto a lo que le depara el futuro. “Yo siento que nuestras cicatrices, nuestras arrugas, son un mapa de nuestra vida y la cicatriz de la operación me va a recordar hacia dónde ir y cómo debo vivir aquí y ahora”, mencionó.

Paulina está abrazando su proceso con la enfermedad, y sus médicos también le han informado sobre todas las posibilidades relacionadas con su detección, tanto positivas como negativas. “Las cosas por algo pasan y no me pregunto por qué, me pregunto para qué, y estoy encontrándole un significado lindo”, añadió con esperanza, pidiendo a su audiencia que encienda una vela para que su operación salga bien.