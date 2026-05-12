Paulina Rubio comparte nueva música

La cantante Paulina Rubio vive uno de sus momentos personales más desafiantes; mientras confronta a su exmarido Nicolás Vallejo, “Colate”, por la custodia de su hijo en los tribunales, “la Chica dorada” también se prepara para mostrar su nueva música y, con solo un par de adelantos.

La semana anterior estuvo marcada por tres audiencias en la que Corte Familiar de Miami, EU, en las que tuvo que reencontrarse con “Colate” con quien estuvo casada del 2007 al 2014, y con quien comparte a Andrea Nicolás, su primogénito.

Tanto “Pau” como el español buscan que el menor, de 15 años, se mude a vivir con ellos; ella desea que permanezca en Miami, a su lado, y su padre que se mude a Madrid, España, donde alega que tiene mucha más familia y una red de apoyo fortalecida.

Aún bajo la zozobra que vive “la Chica dorada”, este fin de semana mostró el adelanto de sus tres nuevas canciones, tituladas “De 0”, “Resaca” y “Peter Pan”.