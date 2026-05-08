Paulina Rubio sigue en disputa

La custodia de Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”, llega a un punto crítico tras las declaraciones que acusan a la cantante de ser adicta a la marihuana.

La abogada de Paulina Rubio respondió que las acusaciones sobre presuntas tendencias suicidas del menor no tienen sustento, y que no existen pruebas de abuso de drogas por parte de la cantante.

Destaca que la intérprete se sometió a pruebas toxicológicas ordenadas por la Corte y no se detectaron rastros de estupefacientes.

La guardiana legal del menor, asignada por la Corte, confirma que el adolescente comentó que su madre “fuma marihuana”, pero reconoce que no ha presenciado esta conducta ni cuenta con pruebas.