“Pausas Culturales” para acercar el arte

Una mañana habitual de trabajo en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se convirtió en un momento especial cuando la violinista Carolina Ruiz irrumpió con una interpretación musical en la Dirección de Servicios Escolares. Así inició el programa “Pausas Culturales”, que se extenderá a todas las áreas de la institución.

El personal de la universidad se distrajo por un momento de sus actividades cotidianas al escuchar a la artista, egresada de la Facultad de Música. El tema musical, fácilmente reconocible por su inclusión en la película Diez cosas que odio de ti, fue “Can’t Take My Eyes Off You”, original de Frankie Valli (1967) y popularizada en las versiones de Boys Town Gang (1982) y Lauryn Hill (1998).

En cuestión de segundos, la mayor parte del personal se puso de pie alrededor de la intérprete. Ella sonrió a las personas y enfatizó sus movimientos hasta provocar que la siguieran con las palmas en señal de ánimo.

Al concluir la breve e inesperada presentación, los espectadores aplaudieron espontáneamente, entre sonrisas y miradas de camaradería. Los comentarios posteriores giraron en torno a la sorpresa y a la sensación general de buen humor y armonía compartidas.

El director de Extensión Universitaria, Roberto Hernández Soto, explicó que con esta presentación se inicia un programa que tiene por objetivo sorprender con expresiones artísticas al personal de la Universidad. “Desde el inicio de esta administración, hemos procurado llevar la cultura a todos. No solo es entretenimiento, es aprendizaje, porque como trabajadores no solo extendemos el título a egresados, sino que también sabemos lo que hacen, porque vivimos estas experiencias”, explicó.

Por su parte, la directora de Servicios Escolares, Aurora Serrano Roblero, agradeció que se haya tomado en cuenta a esta área de la Universidad para iniciar el programa y felicitó a los organizadores. “Nos dejan con una sonrisa; empezar el día así es maravilloso”, concluyó.

Mediante un breve sondeo, el personal del área expresó gratitud y sorpresa ante la presentación musical. Coincidieron en afirmar que es una muy buena manera de iniciar el día, conviviendo con las expresiones artísticas que promueve la Unicach en los diferentes espacios de la vida política de Chiapas, contribuyendo al cambio y a la mejora de las políticas públicas de nuestro estado”, señaló.