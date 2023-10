Pausini no libra la inseguridad

La cantante de origen italiano Laura Pausini cuenta con 30 años de trayectoria, pero lejos de que sus éxitos le signifiquen mayor seguridad como artista, esto solo ha provocado que haya un peso mayor sobre sus hombros.

“El tiempo pasaba, me sentía en vez de más segura, más insegura. Los premios me hacían sentir que no estaba a la altura de lo que estaba pasando”, cuenta en conferencia de prensa.

Su vida, apunta la famosa, nunca fue ante los reflectores, sino que sus bases se formaron desde una vida humilde. “Aunque he tenido éxito desde los 18 años, mis bases estaban muy formadas. Siempre la niña del campo, me siento normal, pero mi vida no lo es. Ese equilibrio no es fácil de tener, de comprender”, cuenta la cantante que, a los 49 años, estrena nuevo disco.

En esta nueva producción, Anime Parallele, cantará un tema junto a su hija de diez años que comenzó a interesarse por la música desde muy temprana edad. “Estaba grabando una canción, y ella entró y me preguntó para quién era, porque sabe que todas mis canciones están dedicadas a alguien, y cuando le dije que era para ella, quiso cantar conmigo”, describe la intérprete de “En cambio no”.

Sin embargo, aunque estaba emocionada por la idea de crear una canción junto a su hija, Pausini teme que ella pueda enfrentar la misma presión que ella experimentó debido a su éxito si algún día decide, hipotéticamente, seguir una carrera en la música. “Ser artista es fantástico, pero la fama no es algo sano. La fama puede ser muy peligrosa para un ser humano, si no tienes a alguien que te cuide, que te salve. Yo no quisiera que ella fuera cantante, pero ella tendrá su propio camino”, dice en entrevista.

Con su disco, vendrá a México el 16 de marzo del 2024. Después de presentarlo en distintas ciudades de Italia, desea con ansias volver al país donde ha tenido gran parte de su éxito. “Me da gusto volver a pensar que muy pronto estaré por allá. Ya estoy harta de tanto ‘zoom’ y cosas virtuales. Ya quiero regresar y abrazar a todos mis fans”, concluyó la intérprete.