Payaso Joselín busca conquistar EU

Como segunda generación del arte para hacer reír, el Payaso Joselín mostrará que el talento no tiene fronteras por lo que podría alcanzar uno de sus grandes sueños: llevar a cabo una gira en Estados Unidos.

Con 41 años de trayectoria en los escenarios, José Alfredo González Rodríguez, nombre real del artista circense, ha dedicado su vida al noble oficio de provocar sonrisas y siempre desde el lado del entretenimiento blanco, familiar.

Con los mejores

La historia inició con su padre, quien se codeó con los mejores payasos de la época, como Bozo y ambos se tomaron la foto del recuerdo. “Ya son 41 años de carrera y sigo aprendiendo y compartiendo”, expresa el artista, resumiendo así una filosofía que lo ha acompañado durante toda su trayectoria.

Ahora su objetivo es la serie de presentaciones por la Unión Americana de la mano de Circo Toy. Actualmente el artista mexicano mantiene vínculos con la World Clown Association, Clowns of America International y Midwest Clown, instituciones que se dedican al fortalecimiento del arte del payaso.