Protagonizada por Zuria Vega y Andrés Baida, esta es la historia de Helena, una mujer que, al verse atrapada en un matrimonio tóxico y lleno de abusos, decide buscar una manera de salir y de librarse del control de su esposo de manera definitiva, y eso se conecta con un acompañante, un video sexual, triángulos amoroso, adicciones, hijos vengativos y una serie de secretos que comienzan a salir a la luz y a causar más caos del que Helena pensaba.

Lo que pasa con esta serie mexicana es que nada es lo que parece y nada sale de acuerdo al plan, así que comienzan a suceder una serie de giros inesperados que van llevando la historia por diferentes caminos, y que son los que hacen que te quedes con ganas de seguir viendo hasta llegar al final.

Al igual que títulos como Accidente o ¿Quién mató a Sara?, Pecados inconfesables (que es una especie de telenovela de suspenso, con una historia que tiene elementos en común con Succession) con se apoya del suspenso, pero también de la psicología y del comportamiento humano para contar una historia que se va complicando (para bien) y que conduce a un final explosivo.

¿De qué se trata?

La serie de suspenso sigue a Helena, una mujer que está casada con un poderoso empresario que parece perfecto, pero que en realidad es un hombre abusivo y controlador. Para escapar y salvar a su hijo, quien está pasando por un problema de adicciones, Helena decide pedir la ayuda de su amante, un acompañante de lujo, y convencerlo de seducir a su esposo y grabar un video sexual que ella puede usar para chantajearlo.

El plan está hecho, pero, al momento de llevarlo a cabo, Claudio (el esposo en cuestión) desaparece y Helena se enfrenta a la realidad de que ahora es la principal sospechosa y esto puede llevarla a lugares muy oscuros. Y el caso no solo la afecta a ella, sino que comienza a sacar a la luz todo tipo de secretos conectados con Claudio, con ella misma y con personajes poderosos que, definitivamente, no están interesados en que la verdad salga a la luz.

“En un intento desesperado por escapar de un matrimonio abusivo que pone en peligro su vida y la de su hijo, Helena (Zuria Vega) convence a su amante Iván (Andrés Baida), un seductor ‘escort’ de alta clase, para grabar a su esposo Claudio en un video sexual comprometedor. Sin embargo, cuando Claudio (Erik Hayser) desaparece misteriosamente, Helena se convierte en la principal sospechosa. Lo que comienza como un plan para lograr su libertad desata una espiral de traiciones, secretos y venganza que pondrá al descubierto los pecados más oscuros de la élite empresarial y política mexicana. Mientras las tensiones aumentan y las lealtades se tambalean, Helena e Iván deben navegar un laberinto de secretos, para descubrir al verdadero enemigo que amenaza su camino hacia la libertad y el amor”, dice la sinopsis de Netflix.

¿Vale la pena ver Pecados inconfesables?

¿Estás buscando una serie para maratonear, que te deje picado y que no sea demasiado complicada o difícil de seguir? Pecados inconfesables es lo que estás buscando. La serie logra atraparte desde el primer capítulo, que termina con un cliffhanger que te hace pasar al siguiente y al siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al final. No es una serie corta, pero puedes verla a lo largo de todo el fin de semana.

Para describirla, se puede decir que es una especie de telenovela combinada con tragedia griega, drama sexual y serie policiaca, ya que no solo se muestra la relación entre Helena y su amante, sino también los secretos de la familia, de las empresas de su esposo y la investigación que comienza cuando Claudio desaparece, y cuando todo comienza a apuntar a Helena como la principal sospechosa del caso.

Hay sexo, drogas, mafiosos, empresarios corruptos, hijos que buscan vengarse de los abusos de su padre y una serie de problemas que, poco a poco, se van conectando con la desaparición de Claudio.

¿Habrá segunda temporada?

Hasta ahora, Netflix no ha anunciado oficialmente una segunda temporada. Sin embargo, dado el éxito y la estructura abierta con la que concluye la primera, no sería sorprendente que la historia continúe desarrollándose en futuros episodios.

Pecados inconfesables no es solo una serie más de suspenso; es un viaje intenso por los rincones más oscuros del poder, la traición y la lucha por la libertad. Si buscas una historia que te atrape, te haga cuestionar cada verdad y te mantenga al borde del asiento, esta serie mexicana es tu próxima obsesión. Prepárate para noches de maratón y giros que no podrás dejar de comentar.