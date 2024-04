Pedrito, sin interés de ver a su padre

Pedro Fernández no está interesado en revivir las heridas del pasado, así lo dejó entrever cuando se le preguntó su postura, tras los dichos de su padre, don Pepe Cuevas, que hace unos días le envió un mensaje a través de redes sociales, pidiéndole que tuvieran un reencuentro para hablar y solucionar sus problemas.

Probó el éxito y la fama cuando tenía solo siete años y debutó en la música, apadrinado por nada más y nada menos que por don Vicente Fernández, sin embargo, no fue una época sencilla para él, pues solía pasar largas jornadas fuera de su hogar, sin la compañía de su madre y su padre.

Esta no fue la única situación que lo alejó por completo de sus progenitores, que a pesar de que en un principio se comprometieron auténticamente con el sueño de su hijo de convertirse en cantante, con el tiempo, vieron en él al proveedor de la familia y administraron las ganancias del trabajo de Pedrito de la forma que les pareció más conveniente, sin que el menor pudiera acceder al dinero que generaba con sus discos, giras y apariciones en la pantalla grande. “Empecé a ganar dinero, dinero que yo no administraba ni veía siquiera, si me preguntas cuánto gané, no lo sé”, dijo a la conductora.

Aunque el intérprete de “Amarte a la antigua” ha hablado de la relación fracturada que existe, desde hace muchos años, fue en una reciente entrevista con Pati Chapoy que ahondó en el tema como nunca, destacando que fue su abuelo materno a quien verdaderamente vio como su figura paterna.

Sin embargo, Pedro precisó que no tenía resentimientos y que, en cambio, era consciente de que tuvo que vivir el camino que atravesó para convertirse en el hombre de familia que es hoy en día, pues a lado de su esposa Rebeca Garza y sus tres hijas, Gema, Osmara y Karina, sembró el núcleo familiar que no tuvo en su niñez.

A raíz de las declaraciones que Fernández, de 54 años, realizó con la periodista mexicana, su padre se manifestó y por medio de sus redes sociales envió un mensaje a Pedro, pidiéndole una oportunidad para remediar los errores que cometió cuando el cantante era un niño, pues confesó que lleva años cargando con el pesar de no haber sostenido una relación de padre e hijo.

“Me siento muy mal de haber oído esto, te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre, todos los años, en mi corazón y me arrepiento, espero que un día estas palabras te muevan y me des la oportunidad de poder hablar personalmente, hijo, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo, si estás de acuerdo, un día me puedas escuchar personalmente, que me perdones”, dijo, visiblemente conmovido.

Sin embargo, Pedrito ya dio a conocer su postura al respecto, pues a pesar de que no tuvo un “no” como respuesta, destacó —en una entrevista con Ventaneando— que él no enfoca su atención en el pasado y, en cambio, se concentra por completo en el presente.

“La realidad que el pasado es eso, pasado, hoy por hoy lo que a mí me emociona, lo que me compromete, lo que me obliga, es a ser mejor ser humano, a ser mejor papá, mejor abuelo, mejor abuelo, un mejor ser humano... El pasado, el pasado está, mi hoy es lo más importante, y mi hoy es maravilloso”, precisó.