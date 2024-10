La ayahuasca y el peyote, dos de las plantas alucinógenas más conocidas en el orbe, son protagonistas de la ópera prima como director de Pedro Alonso, estrella de la serie La Casa de Papel.

El actor español se encuentra dando toques finales a La nave del encanto, una serie documental que produjo, dirigió y escribió básicamente en México. “En los últimos 10 años he venido mucho y no dejo de decir que amo esta tierra y que de alguna forma la siento claramente como mi segunda casa, lo he atravesado de sur a norte y estoy a punto de estrenarla, seguramente en otoño, quiero hacer una presentación acá para seguir desarrollando este vínculo con México”, indica.

De la travesía en el rodaje Pedro Alonso fue dando cuenta paulatinamente en su cuenta de la red social de Instagram, en la que apuntaba trataría de hierbas medicinales como el peyote: “He sentido un amor claro por parte del pueblo mexicano, lo que se verá ahí es el viaje que hice en México por todos lados, está hecho con mucho respeto”.

La más reciente ocasión que estuvo en México fue durante el verano, cuando por casi tres meses estuvo básicamente en Puebla, rodando la serie El juicio, al lado de Eugenio Derbez. La producción para la plataforma Prime Video es un drama basado en hechos reales y que tocará la violencia hacia la mujer y la justicia selectiva. “La serie fue lo suficientemente interesante como para contradecirme, porque yo había decidido no filmar este año, después de haber venido de una carga de trabajo muy fuerte y estimulante”, comenta Alonso.

“Pero me cayó este guión que está, en serio, con mucha lucidez. Está basado en el caso real de una violación y claro que había un peligro potencial de caer en ese patrón recurrente de que hay un culpable y conseguir justicia, pero pienso que, en términos de guión, con la puesta en escena, hay algo que va más allá y toca un tipo de violencia estructural mexicana, Latinoamericana, del mundo moderno, porque yo soy español y la veo igual”, detalla.

Entre Puebla, moles y escamoles

En El juicio, su personaje se enfrenta al de Eugenio Derbez, ambos procedentes de clases sociales opuestas, pero siendo padres de los hijos que se involucran. “Soy uno de los que defiende y protege a su hijo, es un caso en el que unos son víctimas y otros, los victimarios”, expresa.

Durante su estancia poblana, en compañía de Roberto Sneider (Arráncame la vida), uno de los realizadores, Pedro dice haber probado toda variedad de moles, así como escamoles. “Comí de todo y yo feliz, México, de verdad, es una belleza”, asegura el actor español.