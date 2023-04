Pedro Pascal es uno de los actores más exitosos del momento gracias a las series The last of us y The Mandalorian. En las últimas semanas, se popularizó una escena de la película El peso del talento, del 2022, en donde se ve a Pascal a bordo de un coche, mirando embelesado a Nicolas Cage.

La escena, que ya es objeto de “memes” en redes sociales, retrata un sueño cumplido para el chileno, ya que desde su juventud admiraba a su colega de 59 años. “Cuando comencé mis estudios, y luego ya en mi carrera como actor, Nicolas Cage estaba dentro de mí. Soy alguien que ha visto todas sus películas, recién empezados los 80 sus películas se veían en la tele. Nicolas Cage forma parte de mi ADN”, confesó Pascal.