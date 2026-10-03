Pedro Pascal impulsa atractivos en la CDMX

Así como ha sido el héroe en The Mandalorian y Los Cuatro Fantásticos, Pedro Pascal ayudará ahora, fuera de foros, a que productores extranjeros volteen a la Ciudad de México y la vean como una real posibilidad para filmar en ella películas o series de época y ambientadas en ciudades internacionales.

Durante la primavera pasada el actor chileno estuvo varios días en la capital mexicana rodando De noche, su nueva película ambientada en Los Ángeles, en los inicios del siglo pasado, bajo la dirección de Todd Hynes.

Guillermo Saldaña Puente, director de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, recuerda que el propio Pascal compartió con las autoridades capitalinas que él, como productor, había buscado que el rodaje se realizara en la Ciudad de México.

Una buena experiencia

“Quedó una cosa maravillosa. Nosotros dijimos: ‘¿cómo es que van a recrear eso?’, y pues sí, la Condesa, Coyoacán, 5 de mayo (Centro Histórico), es espectacular e impresionante”, expuso.

“A la Ciudad de México si le rascas, le encuentras, es ver cómo generas una película de época de un lugar en un país distinto, en el que además ni siquiera es el lenguaje y la cultura de origen, encontraron una arquitectura similar a lo que se necesitaba, a mí me sorprendió”, comenta el directivo.

Escenario de distintas caras

Saldaña Puente señala, a pregunta expresa, que esto puede ayudar a mostrar todo lo que se puede hacer en la ciudad, abriendo el abanico.

“Ahí vino la mirada de los trabajadores de diseño de producción, el director y el fotógrafo, hicieron encuadres muy cerrados, vaya, estudiaron la estética visual de la película a profundidad y creo que el trabajo en el tema actoral del señor Pascal va a ser simplemente memorable, está llamado a ser su legitimación en Hollywood como actor de peso”, expresa.