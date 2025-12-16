Pedro Torres está delicado de salud

Pedro Antonio Torres Méndez, hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez, reconoce que su padre se encuentra delicado de salud y, sin entrar detalles acerca de qué padecimiento es el que está adoleciendo, dijo que su familia se encuentra muy unida por el bien del productor. La revista TVNotas afirmó que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una condición que, aparentemente, afectaría el funcionamiento de su sistema nervioso, limitándolo de su capacidad de movimiento y habla.

En esa misma publicación, se sugiere que, consciente de esa condición, Torres estaría muy cercano a su familia con el presunto fin de despedirse de todos sus seres queridos anticipadamente. Ni el productor ni sus familiares han desmentido o confirmado esta especulación, aunque su hijo Pedro, a quien concibió durante su matrimonio con Lucía Méndez, ya ofreció una declaración de la prensa que, pese a escueta, reconoció que su progenitor se encuentra en un estado delicado.

“Bien, gracias, está delicado, pero bien, estamos juntos en familia, estamos contentos, gracias a Dios, estamos orando, estamos unidos y estamos en familia”, dijo, poco antes de salir de cuadro y permitir que su madre siguiera con las entrevistas. Días antes, durante una conversación con Imagen TV, Lucía expresó su preocupación por la salud de Pedro Torres, pues a pesar de que relación se terminó hace décadas, la actriz dijo que él no solo se trata del padre de su único hijo, sino que también ha sido el amor de su vida.

“He llegado a estar triste, pero es difícil para mí, he llorado mucho, es un hombre que marcó mi vida, el padre de mi hijo, es el amor de mi vida”, expresó.