Pedro Torres fue desahuciado

El productor Pedro Torres pensó en todo, sabía lo que quería en las últimas horas de su vida, deseaba que fueran grabados esos últimos momentos, sus últimas 24 horas de vida para que se incluyeran en un documental de corte biográfico.

Para este proyecto, el productor, fallecido el viernes 30 de enero, invitó a participar al periodista Alberto Tavira, quien contó a Ventaneando parte de las últimas pláticas que tuvo con Torres para el proyecto que no pudo ser completado.

Fue en junio de 2025 cuando Pedro Torres contactó a Alberto Tavira y le dijo que estaba desahuciado por esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal.

Tavira compartió algo curioso, que Torres tenía una fijación porque en el documental se mencionara que “eran los últimos momentos de su vida”. Torres tenía “una particular fijación en que se hablara sobre estas casi 24 horas previas a la muerte”. Ambos comenzaron a trabajar en un libro que ya no se pudo concluir por la partida del productor a los 72 años.

Firmó su voluntad anticipada

“Él quería que sí se filmara, que sí se levantara imagen los últimos momentos de su vida; las palabras exactas eran ‘esto va a generar mucho rating’. Me dijo ‘yo soy un ególatra, a mi me encanta que se vea mi vida, que se vea mi trayectoria’”, afirma Tavira.

El periodista comparte que aunque fue duro saber que Pedro entraba en la última fase de la enfermedad sus hijos lo tenían bien trabajado, no desde el dolor, sino desde el amor.

Su decaída ocurrió casi en nueve meses, tiempo en el que pudo despedirse de sus amigos y de su exesposa, la actriz Lucía Méndez, quien lo considera “el amor de su vida”.

Homenaje

Pedro Torres tuvo una despedida religiosa a la que asistieron familiares y amigos del gremio artístico mexicano, su hijo Pedro Antonio estuvo acompañado de su madre, la familia y amigos del productor mexicano.

Torres estuvo detrás de producciones televisivas y musicales de artistas como Luis Miguel y de su exesposa, la cantante Lucía Méndez. Fueron sus tres hijos quienes publicaron en redes sociales que el deceso ocurrió “acompañado de sus seres queridos” y de las personas que lo acompañaron “hasta el último momento” en su enfermedad.

Pedro Torres fue el responsable de producir “La incondicional” (1988), una de las canciones más escuchadas y reconocidas de Luis Miguel. El videoclip fue tan memorable en la carrera del cantante que treinta años después Netflix decidió recrear este contenido en la serie biográfica de “El Sol”.

Torres también colaboró en la producción de videos musicales con Cristian Castro, Emmanuel y Alejandro Fernández. Además, el creativo mexicano estuvo en proyectos como de Big Brother, El Noticiero con Joaquín López-Dóriga y Mujeres asesinas.

Ingresó a Televisa en 1997 y será recordado como una de las figuras que renovaron la visión de esta cadena televisiva.