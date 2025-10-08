Peleas y polémica en La Granja

TV Azteca lanzará el próximo 12 de octubre, uno de sus productos estrella. Los del Ajusco probarán su suerte con este programa donde habrá tensión, peleas y polémica. La emisión tiene su origen en la franquicia sueca The Farm y tiene más de cien licencias vendidas en todo el mundo, siendo las de Chile y Brasil las más polémicas. Así que aquí te dejamos algunos datos que debes saber.

El reality show será protagonizado por celebridades (actores, influencers o comediantes) que asumirán el reto de mantener y operar una granja las 24 horas del día.

Durante 10 semanas trabajarán en la granja para sobrevivir haciendo actividades agrícolas como ordeñar vacas, sembrar y cosechar. Además de probar sus habilidades para administrar La Granja, ellos competirán para elegir a un capataz (líder), quien tendrá varios beneficios, como la inmunidad. Los participantes serían Karina Torres, Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río (“El Patrón)”, César Doroteo, Manola Díez, Wendolee Ayala, Eduardo Capetillo Jr., Lis Vega, Eleazar Gómez, Carmen Campuzano, Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia y Jorge Alberti.