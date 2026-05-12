Película Michael rebasa los 500 mdd

Pese a las críticas por supuestos datos históricos que no son verídicos, la película Michael se meterá al podio de las cintas taquilleras de 2026, ya que superó la barrera de los 500 millones de dólares (más de 8 mil 600 millones de pesos) de recaudación mundial.

Eso además convierte a la cinta biográfica del cantante Michael Jackson, comandado por Jaafar Jackson, en la cuarta película más taquillera de lo que se lleva en este año y es una cuestión de tiempo para que alcance el segundo puesto.

Desde la productora Lionsgate anunciaron que esperaban que Michael llegara hasta los 570 millones al acabar el pasado fin de semana, pero lo cierto es que ha superado esa cifra y alcanzó ya los 577 millones.

Eso supone que solamente necesita 79 millones más para subir dos puestos más en el top de 2026, comandado con autoridad por Super Mario Galaxy y sus algo más de 930 millones.

Pero la biopic aún enfrenta un problema adicional para llegar al número uno, ya que este sitio está ocupado por Proyecto Salvación con Ryan Gosling (655.8 mdd).