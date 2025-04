Josef Mengele, el “ángel de la muerte de Auschwitz”, uno de los principales centros de exterminio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, llegará a Cannes teniendo en su producción manos mexicana.

La cinta The disappearance of Josef Mengele forma parte del programa no competitivo de Premieres del certamen galo, a realizarse del 13 al 24 de mayo próximos y en el que no hay hasta el momento presencia mexicanas en las secciones oficiales. Julio Chavezmontes, junto con la compañía Piano, es uno de los productores de la historia dirigida por Kirill Serebrennikov y protagonizada por August Diehl. “Nos cuenta su vida y cómo eludió a la justicia tras una máscara y otra. La película transcurre en países como Argentina, Panamá, Brasil y Alemania, porque él volvió a su país tras la Segunda Guerra Mundial; me pareció alucinante que hubiera tal impunidad que él pudiera volver a Europa”, detalla Chavezmontes.“Justo me parece importante la red de complicidad que permitió a Mengele mantenerse libre tanto tiempo, vemos la complicidad de los gobiernos de ultraderecha, de dictaduras militares, especialmente Argentina. Es una reflexión de la historia de nuestro continente, y no es que estas fuerzas hayan dejado de existir, ahora hay un nuevo auge de la extrema derecha”, señala.

The disappearance of Josef Mengele es la sexta película, en siete años, que Chavezmontes y Piano colocan en Cannes.