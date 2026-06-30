Películas found footage más famosas

Hace apenas unos días, Lionsgate anunció el reboot de El proyecto de la bruja de Blair, película que cambió para siempre al cine del terror y convirtió al found footage en el género favorito de quienes aman los sustos en la pantalla grande.

Programada para estrenarse en 2027, la cinta contará con la participación de los creadores y el elenco original, por lo que las expectativas de los fans ya han comenzado a surgir.

El proyecto de la bruja de Blair sigue a tres estudiantes de cine que desaparecieron en los bosques de Maryland mientras grababan el documental de una leyenda. Su propuesta minimalista y los rumores de que trataba de una historia real la convirtieron en un fenómeno y un referente del horror moderno.

Sin embargo, no es la única producción que ha usado las cámaras como parte esencial de la trama. Estas son algunas de las películas que marcaron la evolución del “metraje encontrado”.

Rec (2007)

Una de las producciones españolas más populares de la década de los 2000. La trama sigue a una reportera de televisión que acompaña a un equipo de bomberos durante una intervención en un edificio de Barcelona, donde un brote misterioso termina convirtiéndose en una pesadilla. Dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, destacó por trasladar su temática de zombis y por trasladar el horror a un espacio cotidiano.

Así en la tierra como en el infierno (2014)

Traumas personales, pecados imperdonables y demonios se hacen presentes en la cinta de John Erick Dowdle. La trama se centra en un grupo de exploradores que descienden a las catacumbas de París en busca de la famosa piedra filosofal, la fuente de la inmortalidad. A medida que avanzan, comienzan a experimentar fenómenos sobrenaturales en un entorno cada vez más claustrofóbico.

Actividad paranormal (2007)

Una de las franquicias más importantes del género y que se extendió por siete entregas. La historia comienza con Katie y Micah, una pareja que comienza a grabar los sucesos paranormales que los han estado atormentando al interior de su casa. Fue filmada en tan solo siete días y con un presupuesto de 15 mil dólares; sin embargo, logró recaudar más de 193 millones, consolidándose como un éxito independiente.

Cloverfield (2008)

Dirigida por Matt Reeves, la película traslada el found footage al cine de monstruos, siguiendo a un grupo de amigos en Nueva York que intenta sobrevivir durante el ataque de una criatura gigantesca a la ciudad. Su uso de cámaras en mano permitió experimentar el desastre desde una perspectiva íntima y caótica.

Holocausto caníbal (1980)

Dirigida por Ruggero Deodato, cuenta el infierno que vivió un grupo de documentalistas que viaja a la selva amazónica para investigar a una tribu que practicaba en canibalismo. El equipo desaparece, pero dejan como único testigo sus terroríficas grabaciones. La película generó controversia mundial por su realismo extremo, el cual le valió a su director ser acusado de asesinato real.

Aunque no pertenece formalmente al found footage moderno, sí es considerada su antecedente más importante por su formato de falso documental.