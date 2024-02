Con el reciente anuncio de las nominaciones al Óscar, aquellas películas que ya descansaban en alguna plataforma streaming o dormían en alguna bóveda de la compañía productora han regresado a la pantalla grande.

Desde este fin de semana, en salas de Cinépolis y Cinemex, las dos principales cadenas de exhibición, además de la nueva Cinedot, se verán varias de las cintas que buscarán el premio de la Academia.

Por tal motivo han puesto a la venta un abono que permitirá a la gente ahorrar en su visita a salas. Con un costo de 200 pesos, este permitirá ya sea ver en sala tradicional cuatro cintas nominadas, o bien asistir en dos ocasiones a disfrutarlas en los espacios VIP.

El bono está disponible desde hoy y hasta el próximo 20 de marzo; es decir, una semana después de la ceremonia en que se conocerán a los ganadores. Desde el jueves Cinépolis cuenta en la programación con los reestrenos de Oppenheimer y Barbie, ambas nominadas mejor película; continuando en la cartelera la animación El niño y la garza. A esta se suman los lanzamientos de Poor things (Pobres criaturas) y Anatomy of a fall (Anatomía de una caída).

Para febrero tendrán Past lives (Vidas pasadas), programada para el día 1; May december (Secretos de un escándalo), contemplada en la categoría de guión, para el día 8; The zone of interest (Zona de interés), el 15 y Robot dreams (Mi amigo robot), el 28.

El 7 de marzo arribará la italiana Io capitano (Yo capitán). Barbie, Oppenheimer, Poor thing (Pobres criaturas) y Anatomy of a fall (Anatomía de una caída) ya están disponibles en sus complejos exhibidores.

Para febrero anuncia Past lives (Vidas pasadas) para el día 1; así como a May december (Secretos de un escándalo) y The color purple (El color purple), ambas para el día 8.

Cinedot, cadena que fue creciendo durante la pandemia de covid-19, teniendo espacios en Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca, Tijuana y Querétaro. Por el momento solo tiene funciones de Barbie, la cinta protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, quienes para sorpresa de varios, no fueron consideradas en los rubros de actriz y dirección.

Por su parte, la compañía Cinemagic tiene ahora a Barbie, Poor things y Anatomy of a fall.