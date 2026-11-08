Películas que son como dopamina

Estas cintas te levantan el ánimo y son una forma de escapar de la realidad, de vivir aventuras y de conocer historias que inspiran. Se sienten como un abrazo al corazón, con lo que pueden combatir el estrés y generar sensaciones muy positivas.

Camino hacia El Dorado

Esta increíble película animada es divertida y hermosa, y presenta a dos estafadores, Tulio y Miguel, que deciden salir a buscar una ciudad perdida que, según los rumores, está llena de oro.

Quisiera ser grande

Tom Hanks protagoniza esta película que nos recuerda que no hay que perder la magia de ser niños.

Amélie

Este clásico del cine francés tiene colores cálidos, música suave y una protagonista peculiar, que disfruta de descubrir secretos en su ciudad.

The Goonies

Escrita por Stephen Spielberg y Chris Columbus, esta película de los 80 cumple el sueño de todo niño, que consiste en vivir aventuras y encontrar tesoros perdidos, mientras habla sobre el poder de la amistad.

Días perfectos

Esta película captura la magia y la calma de lo cotidiano, de los días tranquilos.

Ratatouille

Esta película es un viaje a través de la gastronomía de París, y tiene algunas escenas que son sumamente satisfactorias.

Kiki´s Delivery Service

Sin lugar a duda, esta cinta es una joya de la animación y es una de las mejores películas del emblemático Studio Ghibli.

Zootopia

Todo en esta película es perfecto, desde la música, hasta el diseño de los personajes y la relación entre una coneja policía y un zorro estafador.

La La Land

Una combinación de música, amor, sueños y fotografía espectacular que te invita a disfrutar la vida.

Deadpool

Acción, sarcasmo y situaciones absurdas. Ideal para reírte y olvidarte por un rato de los problemas.

Harry Potter y la piedra filosofal

Una historia que despierta la imaginación, la curiosidad y las ganas de descubrir mundos nuevos.

Forrest Gump

Una historia conmovedora sobre la vida, el amor y la perseverancia. Te recuerda que siempre hay motivos para seguir adelante.

El gran pez

Dirigida por el célebre Tim Burton. Basada en la novela de Daniel Wallace, la cinta es considerada una de las obras más luminosas, humanas y emotivas en la filmografía del director

La princesita

Esta película de Alfonso Cuarón es hermosa en todos los sentidos, y tiene una fotografía extraordinaria.

El gran showman

Música espectacular, sueños y superación personal. Una película que invita a creer en uno mismo.

Intensa-mente

Una aventura por las emociones humanas que te recuerda la importancia de aceptar lo que sientes.