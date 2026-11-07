Peña Nieto, al tanto de bioserie

Una de las personas que ya conoce algunos detalles de la bioserie de Angélica Rivera es Paulina Peña, hija del expresidente, Enrique Peña Nieto, quien confirmó que la actriz le contó sobre la producción.

“Sí me contó y me da gusto. Espero que sea un buen proyecto y le vaya muy bien. Me estoy imaginando tipo Juan Gabriel, algo así bonito, y creo que va a ser una buena historia”, comentó en un encuentro con la prensa.

Una de las preguntas que surgieron durante la conversación con Paulina fue si el exmandatario sabe de la serie y si tendrá un personaje en la producción. “Ya, ya sabe. Todo sabrán ellos. Yo no entro en tantos detalles porque es completamente otra imagen independiente de mí, pero pues ya”, declaró.

Sin agresiones

Cuando le preguntaron directamente si había existido violencia entre Angélica Rivera y Peña Nieto, la hija del expresidente lo negó. “No. También acuérdense que todas las series vienen con algo de ficción, así como la de Luis Miguel, Juan Gabriel, y habrá que esperar para verla”, señaló la socialité.

Al final, los reporteros quisieron saber si el político mexiquense está de acuerdo con que se realice la serie sobre Angélica Rivera, pero Paulina prefirió no responder y se despidió de la prensa argumentando que espera que sea un buen proyecto biográfico de la talla de la trayectoria de la famosa “Gaviota”.