Peña Nieto habla sobre “El Chapo”

Casi once años después de la última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Enrique Peña Nieto volvió a hablar de uno de los operativos más importantes de su sexenio al frente de México.

El expresidente figura entre los entrevistados de Operación Cisne Negro, una nueva docuserie de Vix que reconstruye la detención del líder del Cártel de Sinaloa, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. El avance de 48 segundos arranca con un interrogatorio al narcotraficante. “¿Lo han tratado mal?”, le preguntan. “No, señor”, responde Guzmán.“¿No te han pegado?”, insiste la voz. “No, señor”, repite el capo.

Hasta las últimas consecuencias

Pero el documental va más allá de la detención y plantea una pregunta: “¿Quién capturó realmente a Joaquín Guzmán?”. También aparecen Miguel Ángel Osorio Chong, Renato Sales Heredia, Arely Gómez y Alfonso Navarrete Prida, funcionarios vinculados con la seguridad durante aquella administración.

La operación, encabezada por fuerzas especiales de la Marina, dejó cinco presuntos sicarios muertos, seis detenidos y un marino herido.