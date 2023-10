La actriz Jessica Chastain descubrió a Penélope Cruz practicando un especial hábito que la sorprendió: comer un puñado de sal entre algunas de sus escenas. “Mi cardiólogo me dijo que lo hiciera porque tengo la presión muy baja. Pero tiene que ser el tipo de sal apropiado”, explicó la española en una visita al programa The Late Late Show with James Corden.

También dijo que por hechos como este algunos la llamaban “doctora Cruz” en tono de burla, algo que aprovechó Chastain. “Me hablabas de tipos de curas medicinales y esas cosas por el estilo. Y ahí pensé ‘vaya, es una de esas’. Está muy saludable, eso está claro, parece que tiene 17. A lo mejor todos tenemos que empezar”, aseguró.

¿Cuáles son los beneficios de la sal para la presión?

De acuerdo a Healthline, la sal ayuda a generar un aumento de la presión arterial al contribuir con que fluya un mayor volumen de sangre a través de los vasos sanguíneos y arterias.

Algunas investigaciones concluyen que hay algunas personas que son resistentes, por lo que puede que no vean los mismos resultados que otros después de comidas ricas en sal. Contrario a esto, los factores que podrían amplificar sus efectos son el envejecimiento y la obesidad.

¿Cuáles son los riesgos por el abuso de sal en el organismo?

El sitio especializado afirma que el consumo de grandes cantidades también pueden provocar retención de agua, exceso de sed e hipernatremia (concentración alta de sodio) en los casos más graves.

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda a los adultos no ingerir más de 2 mil 300 mg de sal por día sin rebasar el límite ideal de mil 500 mg.