Penélope Robin entregará todo

Penélope Robin va sin distracciones: luego de abrir conciertos de artista como Karol G, ella mencionó, la hora de experimentar estilos quedó atrás y, en definitiva, su camino son sus composiciones a los que apostará todo.

Una muestra de su poderío creativo es su sencillo “Diosa de 100 colores”, donde combinó el bossa nova, pop electrónico, entre otras fusiones. “Fui la productora y presenté una canción con una letra muy profunda y el sonido alegre, siento que el tema fluyó de una manera tan orgánica, era tan mío y no necesita ser otra cantante en otro concepto, no necesité esconderme”, señaló.

Lanzamiento

También con la promoción de “Dulce maldición”, Penélope menciona estar orgullosa por el rumbo que ahora está tomando su carrera. “Estoy mostrando a mi real Penélope, la que desea tener una conexión real con su público y quien está pensando cómo puedo ser mejor en la música”.

Ahora con el enfoque de su letra y música, ella mencionó, ya no está para dejarse influenciar por otras opiniones. “Estoy dispuesta a sacrificar lo más vistoso de Penélope, no quiero ser solo un momento, quiero dejar huella”, afirma.

Originaria de Miami, con ascendencia colombiana, Penélope también destacó entre sus creaciones el tema “Ansiedad”, que escribió junto a Andrés Cabas y C-Rod; una canción que expone los temores ante la posibilidad de perder aquello que se ama.