Peniche pide atender a Iztapalapa

Orgulloso nativo de Iztapalapa, Arturo Peniche lamenta, sin embargo, los incidentes que han afectado gravemente a la zona, entre ellos la explosión de una pipa de gas y los socavones que ponen en peligro negocios, viviendas y a sus propietarios, y por tal motivo pide a la alcaldía que evite que estos siniestros sigan poniendo en riesgo a la comunidad a la que cariñosamente describe como “el barrio”.

Peniche, el quinto de siete hermanos, nació y vivió sus años de formación en Iztapalapa y, aunque a los 15 años se mudó, hasta la fecha se dice orgulloso de sus raíces, y de todas las memorias y enseñanzas que esta etapa le dejó.

Eso mismo produce la pena que embarga al actor de atestiguar las tragedias que recientemente han marcado a los vecinos de Iztapalapa, que atraviesan un duelo colectivo por las 31 personas que murieron por la explosión de una pipa de gas, así como la zozobra que viven con respecto a qué sucederá con las otras 13 personas que siguen hospitalizadas por lo ocurrido. “No sé realmente lo que sucedió, qué fue lo que lo provocó, pero es muy triste, eso no debe suceder, no sabemos lo que puede pasar en nuestro entorno, todos estamos expuestos, es triste”, reiteró.

No culpa a nadie

Con el cuidado que un tema de esta índole merece, el actor aclaró que no culpa ni a la empresa gasera ni tampoco al gobierno de la CDMX, pues entiende que se trató de un accidente, sin embargo, sí cree que la alcaldía puede comenzar a prevenir incidentes como este que, muchas veces, son generados por los socavones que afectan a la zona, en donde se han reportado fugas en tuberías derivadas de esta situación. “No puedo opinar con respecto, ni a la empresa de gas, ni a la CDMX, simplemente puedo decir que se están abriendo socavones”.

Al reflexionar, el actor pide sirva de ejemplo esto que pasó, para que todos asuman su responsabilidad. “Debemos comenzar a pensar, la alcaldía debe comenzar a pensar en hacer más limpias, más barridos en las calles porque para eso pagamos impuestos”, señaló.