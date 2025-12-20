Peores regalos de Navidad

Suelen ser los impersonales, ofensivos o que denotan falta de esfuerzo. Más allá del costo, el mensaje que se manda al dar un obsequio es un aspecto que en ocasiones pasamos por alto.

Calcetines o ropa interior

Especialmente si son básicos o sin personalidad.

Básculas o suscripciones al gimnasio

Envían el mensaje de que la persona necesita perder peso.

Regalos de "último minuto"

Chocolates genéricos, tazas o adornos que muestran que no se pensó en los gustos de la persona.

Mascotas

Nunca se debe regalar sin estar 100 % seguro de que la persona quiere y puede cuidar a un animal.

Productos de limpieza o utensilios de cocina

Pueden sentirse como un regalo para el hogar, no para la persona, y como tareas domésticas, no festivas.

Dinero en efectivo

Puede carecer de toque personal y mandar el mensaje que a la persona le hace falta el dinero, en especial si el regalo lo recibe en público.

Libros de autoayuda

Pueden interpretarse como una crítica velada a la persona, sugieren que necesita mejorar.

Regalos de broma

A menos que la temática sea esa, no es de buen gusto hacer una broma en un momento especial

Souvenirs inútiles o feos

Como algún accesorio que no va a ser funcional y no es de algún viaje interesante, solo se compró al azar.

Regalos reciclados

Chocolate a medio comer o una prenda de ropa que ya le habías visto con anterioridad, con una bolsa arrugada. Puede ser un regalo que alguien le dio con anterioridad y no le gustó y te lo da a ti.

Electrodomésticos pequeño

A menos que se pidan, pueden ser mal vistos.

Artículos de oficina

Al igual que no le darías una escoba a una mamá en día de madres, una grapadora o productos de oficina sería el último regalo que quisieras recibir en Navidad