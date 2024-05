El cantante Pepe Aguilar recientemente compartió sus sentimientos sobre un tema que ha capturado la atención de algunos de sus seguidores: la posibilidad de convertirse en abuelo, específicamente a través de sus dos hijos más jóvenes, Ángela y Leonardo, quienes han seguido sus pasos en la industria musical.

El intérprete no dudó en expresar sus reflexiones sobre este tema durante una entrevista con el programa de Youtube El decálogo del éxito. Aunque la famosa familia ha sido muy abierta sobre sus proyectos profesionales e incluso sus rutinas diarias, rara vez han abordado temas relacionados con sus parejas o si alguno de ellos tiene planes de convertirse en padre en algún momento de su vida. Durante la conversación, donde Pepe habló sobre su carrera y sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, el presentador lo cuestionó sobre sus hijos.

El cantante recordó que ya es abuelo gracias a su hijo mayor, Eduardo, pero que no mantiene relación alguna con él ni con su nieta.

Más tarde, el presentador preguntó: “Ángela y Leonardo: ¿te gustaría ser abuelo ya que tienes muchos hijos que ya se han ido de casa? No sé si alguno está en pareja”. Ante ello, Pepe mencionó que ambos han tenido parejas como cualquier otra persona de su edad y no se han enfrentado a una relación formal. “Y yo no extraño tener niños en casa, para nada, cero”, agregó el patriarca de la dinastía.

Ante la insistencia del presentador sobre si le gustaría volver a ser abuelo, expresó que aunque actualmente no depende de él, “aceptaría cualquier cosa si mis hijos están bien”.