Pepe Aguilar “batea” a Majo y Nodal

La presentación del proyecto se hizo en la Ciudad de México, donde Pepe Aguilar compartió detalles del próximo material discográfico y explicó cómo surgió la idea de reunir a distintas figuras de la música regional para celebrar el legado artístico de Antonio Aguilar.

“Estamos con mucha alegría de poder presentar este disco lleno de artistas, admiradores de Antonio Aguilar. Es un gran honor que haya 16 cantantes dentro de este primer homenaje; seguramente se unirán muchos más”, dijo.

Confirmados

Entre los artistas que sí colaborarán destacan Alfredo Olivas, Carín León, Chuy Lizárraga, Luis R. Conriquez, Banda MS, Ángela y Leonardo Aguilar, Lucero, Banda El Recodo, Carlos Rivera, Edén Muñoz y Antonio Aguilar Jr.

“Están muchos artistas, vamos a hacer mucho trabajo, seguramente habrá más. Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro, seguramente estará. En este no estuvo, pero seguramente habrá más y ahí incluiremos a Emiliano y Nodal”, explicó el líder de la dinastía Aguilar ante la prensa