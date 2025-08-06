Pepe Aguilar canta para Amanecer

Tras 14 años de ausencia, el cantante Pepe Aguilar regresa a las telenovelas con la canción “Quererte bien”, tema de inicio para Amanecer, producción de Juan Osorio. “Muy feliz de que mi querido amigo Juanito me haya encomendado estar en esta ambiciosa producción y en un proyecto tan bonito con esta canción, ojalá les guste, y la gente conecte con el tema y la historia, encantado de estar de nueva cuenta en una telenovela y sobre todo una tan importante”, dijo el líder de la dinastía Aguilar.

Pepe no es ajeno a musicalizar productos de televisión pues, en su carrera, además de ser ganador de cuatro premios Grammy, cinco Grammy Latino y una estrella en el Paseo de la Fama, tiene tres temas de novelas, “Ni contigo... ni sin ti”, para Ni contigo ni sin ti, de 2011, “Por amarte”, de 2007, para Destilando amor y “Eres mía”, de 2001 para Atrévete a olvidarme.

Sin embargo, según cuenta el productor Juan Osorio, al tener la letra ya escrita de Lalo Munguía y Mauricio Arriaga acompañada de la música de La Sonora Santanera, Pepe Aguilar fue “seducido” para participar, sobre todo por la ventana que significa dar voz a la canción del programa en el horario estelar.

El elenco se dice muy contento con el resultado de las grabaciones, mismas a las que les restan tres semanas para concluir, aunque ya se han emitido los primeros capítulos tanto en televisión abierta como en Vix, en donde se estrenan en simultáneo los lunes a las 21:30 horas.