Pepe Aguilar da revés al hate

Las vacaciones de Pepe Aguilar por Japón han terminado, y una de las primeras cosas que decidió hacer tras volver a su realidad, fue contestar a todos aquellos que, por cualquier medio, arremetieron en contra de su hija, Ángela Aguilar por la relación que sostiene con Christian Nodal.

En los últimos días, la intérprete de “Que agonía” se convirtió en el blanco de críticas, burlas y ataques por parte de los usuarios de redes sociales, luego de que recurriera a la revista Hola! para hacer oficial su noviazgo.

La noticia provocó una oleada de duros comentarios en las plataformas de la pareja, pero eso no fue todo, el descontento del público alcanzó al mismísimo Pepe, pues las fotos de su viaje se llenaron de mensajes en los que lo cuestionaban por las acciones de su hija. Es por ello que decidió hacer una transmisión en vivo para “romper el silencio”. Ante esto, el charro convocó a su público, y a todo aquel interesado en la relación de su hija, para comunicarles algo de suma importancia. “Amigos y amigas, pásenle. ¿Cómo están? Buenas tardes, estoy esperando que lleguen más”, inicia el video, que fue grabado desde Los Ángeles.

Pepe continuó dando largas, pues deseaba que la mayor cantidad de gente se uniera a la conversación; una vez que alcanzó las 30 mil personas conectadas prosiguió: “Estaba esperando a llegar aquí a Los Ángeles, para decirles algo tremendamente importante; así que, ahí les va... pues miren: yo quisiera decirles que…”, y justo en ese momento cortó la transmisión.

Esta acción fue tomada por muchos como una burla para todos aquellos que han atacado a la menor de los Aguilar, mientras que para otros el mensaje fue muy claro, que el cantante no tiene comentarios respecto. Lo que sí es un hecho es que es que el video de Pepe causó risas entre sus seguidores, incluso, celebraron que tome con humor la polémica que ha generado el nuevo romance de su hija. De entre todos los que reaccionaron a este video, saltó a la vista un “me gusta” que fue dejado por el mismísimo Christian Nodal, esto como apoyo a las palabras de su suegro.

Esta no es la primera vez que el intérprete de “Un cumbión dolido” se posiciona ante el escándalo. El mismo día que se salió a la luz su romance, Nodal decidió poner un alto a los ataques y defender a su novia. Mediante un breve video, que ya no se encuentra disponible en su perfil de Instagram, el cantante aseguró que en su truene con Cazzu no hubo ningún tipo de infidelidad, pidió respeto tanto pasar su familia como para su nueva pareja y, reveló, que estaba viviendo una etapa maravillosa junto a la mujer que ama.