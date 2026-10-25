Pepe Aguilar defiende a Leonardo

En medio de la polémica generada tras la presentación de Leonardo Aguilar en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, luego de que circularon videos en los que se observaban espacios vacíos en el recinto, su padre, Pepe Aguilar, salió en su defensa.

Con serenidad, el también intérprete habló de lo sucedido y de cómo estas situaciones forman parte del camino natural de cualquier artista que busca abrirse paso en la industria, como ahora lo hace su hijo.

“Déjeme decirle que es el único camino si la quieres hacer en este negocio”, dijo ante varios medios de comunicación. Con tono cordial, agregó: “El apellido no canta, ¿eh? O sea, si no le gustas a alguien, pues no te compra, no. Yo creo que vende boletos el trabajo que uno hace, hermano, la verdad”.

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Sus palabras fueron un recordatorio para su hijo de que, más allá de la herencia artística, lo que realmente sostiene una carrera es el esfuerzo constante y la conexión genuina con el público.

Pepe aseguró que Leonardo se sintió emocionado por estar en ese escenario, independientemente de la asistencia registrada. “Está encantado de que le hayan dado oportunidad de estar en esa feria tan maravillosa porque está empezando su carrera”, comentó con entusiasmo.

Para el joven, dijo su padre, la experiencia representó un paso significativo en su trayectoria artística, pues tuvo la oportunidad de presentarse en un evento de gran tradición en Guadalajara.

Pepe Aguilar también aprovechó el momento para pedir apoyo para su hijo, ahora que comienza a dar pasos en solitario tras años de compartir el escenario con él o con su hermana, Ángela Aguilar.