Pepe Aguilar desea paz para México

Semanas después de los hechos violentos cerca del rancho El Soyate en Zacatecas, donde su hija Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal presenciaron un enfrentamiento entre autoridades y un grupo delictivo, el cantante Pepe Aguilar reapareció en entrevista para enviar un mensaje de calma y unidad en México.

Sin dar detalles específicos sobre el suceso, habló del riesgo que se corre ante la violencia: “Lo que (sucedió), solamente demuestra que todos estamos vulnerables, unos más que otros ante esta situación que espero pronto pase porque lo que quiero para mi país es que haya paz”, dijo para el canal de youtube de Tony Dandrades.

¿Qué ocurrió?

Respecto al incidente en la propiedad de la familia Aguilar, suscitado el 12 de febrero, las autoridades de Zacatecas confirmaron que Ángela y Nodal no fueron el objetivo del ataque. La pareja estaba saliendo del rancho rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México cuando presenció la balacera. Tras el suceso, fueron escoltados hasta salir de la zona de riesgo.

Cinco días después, el fiscal Cristian Camacho Osnaya explicó que el enfrentamiento se derivó de un operativo contra generadores de violencia en la región, entre ellos el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación apodado “El Braca”.

Además, Pepe Aguilar ese refirió a la reciente ola de violencia en el país, incluyendo la operación en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, y reiteró su deseo de tranquilidad. “Espero que México pronto alcance la paz. La gente buena, los mexicanos buenos, nos la merecemos. De todo corazón deseo que quienes toman decisiones sean guiados por Dios para que lleguemos rápido a ese lugar”, dijo.