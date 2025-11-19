Pepe Aguilar estaría siendo investigado

En la emisión de su programa de este lunes, el periodista argentino sostuvo que fuentes cercanas de la UIF comentaron que siguen desde hace meses los movimientos de Pepe Aguilar, especialmente las operaciones en dinero en efectivo obtenidas en eventos multitudinarios, jaripeos y presentaciones familiares.

Ceriani fue enfático al asegurar que la UIF investiga si los cobros en efectivo por conciertos y otras actividades son debidamente declarados ante Hacienda y el SAT: “Las autoridades hace meses que lo están siguiendo para ver si todo ese dinero de jaripeos, conciertos lo deposita en Hacienda, como corresponde. Estaría siendo investigado por las autoridades”, afirmó el conductor ante su audiencia. Según la versión de Ceriani, la UIF estaría enfocada en rastrear no solo el dinero de Pepe Aguilar, sino también de sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, quienes participan en sus shows.

Hasta ahora, no existe un posicionamiento oficial de la UIF ni de las autoridades fiscales mexicanas sobre la existencia concreta de esta investigación, ni declaraciones de la familia Aguilar o su equipo legal.

Su yerno en problemas

Este no sería el primer problema legal de la familia, pues cabe recordar que su yerno, Christian Nodal enfrenta un desafío legal de alto perfil: Universal Music, su exdisquera, lo señala por el presunto uso de documentos falsos al disputar la autoría y los derechos de sus canciones más emblemáticas.

El conflicto legal entre Nodal y Universal Music viene de lejos, pues desde 2021 el cantante peleó para reclamar los derechos de sus primeras canciones —incluyendo éxitos como “Adiós, amor”, “Probablemente” y “Aquí abajo”— al asegurar que él era el verdadero propietario de las obras. Sin embargo, la disquera sostiene que los acuerdos firmados por la familia Nodal cedían esos derechos, y acusa al cantante y a sus padres de presentar documentación apócrifa y no certificada para intentar revertir el contrato.