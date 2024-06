Un mensaje de Pepe Aguilar —el cual sigue sumando piezas al rompecabezas de esta historia entre Christian Nodal y Ángela Aguilar— se cree que se trata de una indirecta para el sonorense.

“Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí mismo. No puedes esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma. No tengas expectativas de honestidad, de gente que se miente a sí misma y no esperes paz de gente que está en guerra consigo misma”, expresó.

Estas palabras ya están dando de qué hablar, pues a pesar de que el compositor no dio nombres, ni dedicó explícitamente sus palabras —escritas en inglés— a ninguna persona, hay quienes opinan que se trata de una indirecta.

Aunado a esto, en la emisión de Ventaneando, Daniel Bisogno señaló que Ángela ya no vive en la casa familiar, pues se habría mudado para emprender su vida independiente, situación que tendría muy alterado a su padre, que no solo ha manejado la carrera de ella muy de cerca, sino por quien siente un incondicional amor, como ha dejado en claro cada vez que sale a defenderla o cuando hace una declaración.