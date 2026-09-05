Pepe Aguilar prepara dos bioseries

Pepe Aguilar prepara una nueva etapa profesional lejos de los escenarios. El cantante reveló que trabaja en dos bioseries, una serie de viajes y otros contenidos con los que busca explorar facetas distintas a la música.

La declaración dejó abierta la posibilidad de que alguno de estos proyectos tenga relación con su familia. Sin embargo, hasta el momento, el famoso no ha revelado quiénes serán los protagonistas de sus series, cuándo comenzarían las grabaciones ni en qué plataformas podrían estrenarse.

La serie estelar sería unos viajes por todo México que le permitirá mostrar otra faceta de su vida junto con su familia muy al estilo de la serie de Eugenio Derbez titulada De viaje con los Derbez. Esto tiene un vínculo con su historia familiar, pues el cantante recordó que sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, recorrían todo México para difundir sus costumbres y cultura de los pueblos.

Aguilar explicó que su incursión en estos contenidos también responde a una inquietud que lleva desde hace años. La actuación forma parte de su entorno familiar, por lo que ahora busca explorar ese camino mediante nuevas producciones audiovisuales. Antes de revelar sus planes para las bioseries y la serie de viajes, Pepe Aguilar ya había hablado de distintos proyectos relacionados con inteligencia artificial.

Uno de los objetivos del intérprete es tener mayor control sobre las herramientas que utiliza para crear contenido. Aguilar considera que la inteligencia artificial ofrece nuevas posibilidades para los artistas, aunque también puede limitar el margen de decisión de quienes producen obras originales.

Los proyectos tecnológicos de Aguilar se desarrollan entre Seattle, Austin y Ciudad de México. Con estas iniciativas, el cantante busca ampliar su trabajo hacia la producción de contenidos, la tecnología y el entretenimiento, mientras mantiene abierta su carrera musical.

Pepe Aguilar promociona actualmente el show sinfónico que grabó hace un par de meses en Estados Unidos.