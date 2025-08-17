Pepe Aguilar reacciona al hate

Pepe Aguilar calificó de “argüenderos” y de “hijos de la fregada” a quienes lo atacaron mientras hacía un en vivo en sus redes sociales para hablar de los conciertos que ofrecerá en Los Ángeles. Varias personas le lanzaron comentarios sobre su hija Ángela Aguilar y lo cuestionaron acerca de la entrevista de su yerno Christian Nodal con Adela Micha, en la que habla de su vida personal.

Pepe, quien ofrecería junto a sus hijos Ángela y Leonardo se presentaría por primera vez en Hollywood Bowl, en Los Ángeles, respondió con humor y muy a su estilo a los llamados haters, personas que a través de comentarios negativos y críticas atacan a otros.

El cantante de 57 años leyó en voz alta algunos comentarios, se rió y respondió: “Que Dios los bendiga, sean felices”. Después aseguró que no le interesaban los ataques y las críticas de la gente anónima: “Como si realmente me importara, me pudiera importar alguien anónimo”.

El heredero de Antonio Aguilar se lanzó contra los usuarios que le tiraban odio y críticas. “Para eso hago esto y no para los pinches ‘haters’ gachos, culebras… Ódienme más”, expresó. Y ante los cuestionamientos sobre si había visto la entrevista que Adela Micha le hizo a su yerno, con sarcasmo regresó la pregunta: “No, ¿tú si?”.

Pepe admitió que le caen gordos los bullies; es decir, las personas que se burlan de los demás. Ese sentimiento tiene que ver con cómo vivió en su pasado esta situación. “Yo, cuando estaba chiquito, me ‘buleaban’ en la escuela y es lo más pinche chafa que hay en la vida. Méndigos ‘bullies’ chafas”, reiteró.

Reconoció que por lo menos en sus tempos los bullies daban la cara, pero ahora se esconden en el anonimato. “Si que te den un ‘like’ en tu comentario te hace sentir chido, más pena me das, que Dios te bendiga”, dijo.

Armonía familiar

Christian Nodal prefirió no contar cuál fue la primera reacción de su suegro Pepe Aguilar cuando le contaron él y su hija Ángela que se habían casado “en secreto” en una ceremonia espiritual en Roma.

Lo que sí admitió fue que estuvo “denso”, pues cuando habló con él no era Pepe el cantante, sino el padre de su esposa. Aunque ya ha pasado más de un año desde aquel momento, la polémica volvió a poner el tema en el centro. Sin embargo, el mismo Pepe Aguilar ha dicho que considera a Christian como parte de su familia.

Públicamente ha dicho que lo admira y ahora lo quiere como esposo de su hija. En redes, compartió una foto en la que aparece cargando a su perrito Gordo y lo acompañan Ángela y Christian, quienes desde que hicieron pública su relación no se sueltan, pues en cada oportunidad aparecen juntos.