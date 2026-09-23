Pepe Aguilar se vuelve aficionado

Durante años, Pepe Aguilar siguió distintas disciplinas deportivas, pero entre conciertos, familia y una agenda que suele concentrar su tiempo para compromisos de trabajo los fines de semana, poco a poco dejó de hacerlo.

El vínculo, sin embargo, no desapareció. Después de la pandemia, cuenta el cantante, retomó su relación con la charrería y encontró ahí el camino para volver a mirar el deporte como el gran aficionado que es. Aunque aclara que no regresó personalmente a competir, sí comenzó a involucrarse a nivel profesional mediante una organización dedicada a esta disciplina.

A partir de entonces también cambió los contenidos que consumía en sus momentos libres. “Empecé, aunque no lo creas, a ver muchos documentales de deporte, series de deporte y me empezó a gustar”, explica en entrevista.

El cantante de 58 años reconoce que anteriormente seguía numerosas disciplinas, pero hubo un momento en el que mantener esa afición se volvió complicado. “Dejé de seguirlos, yo seguía un montonal de deportes. Pues por el trabajo, la familia, los hijos, de repente no tienes el tiempo que quisieras. Los shows se hacen los fines de semana, entonces se ponía más complicado. Quiero volver a hacerme hincha de varios deportes y ya empecé”, asegura el también productor.

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Ese reencuentro coincide con su incorporación como voz de la campaña de FOX Deportes para la Postemporada 2026 de las Grandes Ligas, que comenzará el 3 de octubre.

El acercamiento al beisbol tampoco es completamente nuevo para el padre de Ángela Aguilar. El intérprete revela que llegó a practicarlo durante su juventud y recuerda que se trata de una disciplina con presencia importante en Zacatecas, estado al que su familia ha permanecido ligada. “Donde quiera, cualquier pueblo, cualquier población tiene su lienzo charro y tiene su campo de béisbol. También jugué, porque aquí en Zacatecas se practica mucho. Varios amigos míos de aquí del pueblo llegaron a jugar”, expresó.

Pepe encontró en “Prometiste” la canción ideal para esta campaña. “Para que salgan inspirados y enamorados”, comparte entre risas. La charrería y el beisbol, que practicó en Zacatecas, son sus deportes.