Pepe Aguilar ya no responde a las exigencias de la industria musical. El cantante de 55 años considera que con 33 discos de carrera hoy es libre de insistir con un género que no necesariamente es el que está de moda en las plataformas digitales: el mariachi.

El cantante de éxitos como “Por mujeres como tú” está consciente de que los exponentes jóvenes están más interesados en interpretar géneros como el corrido tumbado o el reggaetón porque es lo que está en tendencia, pero él ha decidido no solo impulsar a sus hijos Ángela y Leonardo a que continúen su camino, sino seguir lanzando música en regional mexicana.

“Estoy en un momento muy importante de mi vida, donde la música que hago no está de moda, o sea el mariachi, la música romántica, las letras no agresivas o con groserías. No critico nada de lo que está de moda, de hecho hasta lo consumo, pero no es lo que yo hago”, acepta Aguilar en entrevista.

Su nuevo sencillo “Hasta que me duermo” es, según describe, “la punta de lanza” de un nuevo proyecto experimental para su nuevo disco, que saldrá a mediados de año, en el que junta el mariachi con otros géneros como el rock, que suena al comienzo de esta canción en el sonido de guitarras eléctricas.

“Este disco no tiene mucho compromiso con el rollo comercial, lo que quiero ahora es estar orgulloso de hacer un sonido nuevo, un cambio en mi forma de trabajar”, dice.

El tema habla sobre un desamor que no se logra superar ni en sueños. Una temática que, Pepe acepta, ha caracterizado a su música. Sin embargo, también señala que las narrativas de las canciones han cambiado de forma en que favorecen a las mujeres.

“Las mujeres ahora están en un merecidísimo lugar en la sociedad, y lo que falta todavía. No creo que se dejen tan fácilmente por hombres, hay de todo, pero cada vez hay menos abusos por lo que siente el hombre, ahora lo importante es lo que siente la pareja”, destaca.

Con fe en el futuro

Cuando él comenzó, recuerda, había pocos exponentes rancheros jóvenes que cantaran al amor y lo hacían sobre todo en las películas.

“Estaba Pedro Fernández, pero no se sentía mucho la competencia porque él ya era grande, ya había hecho ‘La mochila azul’ y yo era el primer chavo joven que cantaba con banda, ¡imagínate! Entonces ahora me tiene que respetar toda la bola de chamacos”, dice entre risas.

Contrario de competir, celebra que actualmente haya muchos exponentes en el género regional, de entre los que destaca a Christian Nodal, Edén Muñoz y Carín León. “Christian Nodal, un artistazo; me parece que ese cuate tiene para dar y regalar y tiene 25 años, demasiado joven. Yo lo contraté para la primera de Jaripeo sin Fronteras en 2018, estaba muy chiquitillo, no se había tatuado todavía”, recuerda.

Aún con 25 años de carrera, no defiende ser un líder en el género. “Yo no creo que tenga batuta, yo creo que cada quien trae su batuta y dirige su propia orquesta, ahora los jóvenes vienen corregidos y aumentados, inspirados por la vieja generación, pero con toda la tecnología y competencia”, aplaude.